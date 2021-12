Naruto: incongruenze e delusioni narrative della serie secondo la community

Naruto viene spesso considerato come uno degli shonen più rilevanti degli ultimi anni, e nonostante molti credano che sia intoccabile sotto diversi punti di vista, l’opera di Masashi Kishimoto presenta incongruenze ed espedienti narrativi piuttosto semplicistici, evidenziate di recente dalla community grazie ad un post sui social.

La discussione ha avuto inizio grazie alla domanda interessante, e provocatoria, avanzata dall’utente FrozenFlames12, che potete trovare in calce alla notizia. Il fan ha infatti chiesto quale fosse secondo gli altri appassionati il peggior risvolto narrativo introdotto nel corso della serie. Ricevendo più di 700 risposte Frozen ha dato vita ad un acceso dibattito, caratterizzato da motivazioni più o meno esaustive, che aiutano ad avere una visione d’insieme delle trovate poco originali presenti nell’opera, principalmente nella parte conclusiva.

Dall’introduzione dell’Arte Eremitica delle Sei Vie, in cui Naruto svolge il ruolo del Prescelto, tema ricorrente in fin troppe serie di fantasia, fino allo scontro con Pain, basato unicamente sulla forza bruta, e passando per tutti i cliché riguardanti molti personaggi, sono molteplici le fasi narrative giudicate deboli dai fan, che sottolineano ulteriormente uno dei problemi principali degli shonen, l’eccessivamente lento miglioramento e potenziamento dei protagonisti.

Quali sono le vostre opinioni a riguardo? Come avreste risposto alla domanda? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti. Per concludere vi lasciamo ad un bel cosplay di coppia dedicato a Naruto e Tsunade, e ad un'interessante profilo zodiacale di Sasuke Uchiha.