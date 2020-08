Naruto incontra Animal Crossing: un fan ricrea Konoha sulla sua isola personale

Quando si parla dell'ultima esclusiva di casa Nintendo, Animal Crossing New Horizons, gli appassionati di anime e manga hanno finalmente avuto la possibilità di personalizzare i loro personaggi con gli abiti caratteristici di alcuni protagonisti, e di ricostruire le ambientazioni viste nelle loro serie preferite, come successo per Naruto .

Konoha riveste un ruolo molto importante all'interno della narrativa dell'opera di Masashi Kishimoto, soprattutto nella prima parte, e per rendere omaggio al Villaggio della Foglia, un fan ha riprodotto fedelmente, sulla sua isola di Animal Crossing, alcuni dei luoghi principali visti nel corso dei capitoli e degli episodi.

L'utente @Xnd991 ha condiviso su Reddit le impressionanti immagini che trovate in calce, dove si vedono quattro personaggi diversi, Itachi, Naruto, un misterioso membro dell'organizzazione ANBU, e Kakashi, su degli sfondi diversi, con numerosi dettagli, come fiumi, ponti e giganteschi volti in pietra, che mostrano la passione e il tempo impiegati per ottenere certi risultati.

Avendo ricevuto commenti positivi, e numerose richieste riguardo il dream code dell'isola, l'appassionato ha promesso di aggiornare il post con nuovi panorami e scorci della sua personalissima Konoha.

Ricordiamo che Sasuke Uchiha ha ottenuto una statua da 400 euro, e che presto l'Ichiraku Ramen potrebbe diventare un ufficiale set LEGO.