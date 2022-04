Naruto incontra Spy x Family: un fan trasforma gli Uchiha in una famiglia di spie

Una delle più grandi novità della stagione primaverile per quanto riguarda il catalogo degli anime è Spy x Family. Considerato il successo che l’anime sta già riscuotendo dopo appena due episodi pubblicati, un fan ha deciso di accostare l’universo di Spy x Family con quello di Naruto trasformando la famiglia di Sasuke Uchiha in delle spie.

Per quanto la storia di Loid Forger, conosciuto come Twilight, sia molti differente dall’universo narrativo ideato da Masashi Kishimoto, anche nel corso dell’avventura di Naruto sono spesso emersi sotterfugi, giochi di potere e situazioni che hanno richiesto anche pericolose missioni di spionaggio. Pensando però ad un semplice crossover tra le due opere, l’utente @starbooksligth ha realizzato l’illustrazione che potete vedere in calce.

Nel disegno Sasuke viene ritratto nei panni di Loid con tanto di pistola, Sakura in quelli della moglie Yor Briar, una fredda e calcolatrice assassina, mentre la piccola Sarada è ovviamente Anya Forger, bambina adottata da Loid proprio per avvicinarsi al suo bersaglio principale. Un omaggio incredibile, che non è passato inosservato sui social dove ha ricevuto migliaia di mi piace. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Per concludere ricordiamo che un altro fan ha immaginato come sarebbe un crossover tra Attack on Titan e Spy x Family, e vi lasciamo al tributo di un atleta all'arte del fuoco degli Uchiha.