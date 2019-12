Naruto fa il suo ingresso nella MMA grazie al wrestler Venom

Il mondo degli anime si è ormai esteso in tutto il globo. L'industria ha visto crescere i fan che un tempo erano giovani e guardavano opere come Dragon Ball, Naruto e ONE PIECE in TV, permettendo adesso di portare queste passioni a un pubblico più ampio. Non a caso c'è chi omaggia sui ring di wrestling e MMA One Piece, o chi lo fa con Naruto.

Nel corso della sua visita in Giappone, il lottatore Michael "Venom" Page è salito sul palco per mostrarsi completamente vestito a tema Naruto. L'uomo ha fatto il suo ingresso con il noto abito dell'organizzazione Akatsuki, completo nero e lungo con le nuvole rosse stampate sopra.

Oltre i guanti, indossa anche un coprifronte della Foglia con il famoso segno orizzontale da ninja traditore e porta i kunai da ninja nella mano sinistra. Dopo essersi espresso in qualche posa, effettua una Naruto run sulla passerella e si dirige verso il ring dando spettacolo.

Nel video postato su Reddit si nota tutta la scena, registrata per ben 21 secondi. Vi è piaciuto questo cosplay? Non è l'unico lottatore di MMA ad aver omaggiato Naruto sui ring: Israel Adensaya si era lanciato in vari video in cui metteva a frutto il suo allenamento col chakra, mostrando varie tecniche di Naruto.