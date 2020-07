Naruto: Ino in costume da bagno diventa sexy nel cosplay di Aite Aina

Forse più di Hinata Hyuga e Sakura Haruno, i due personaggi femminili del mondo di Naruto che sono state rappresentate per più tempo nel manga, c'è un personaggio la cui sensualità e bellezza ha creato una sorta di culto di nicchia tra i fan. La ragazza in qeustione è Ino Yamanaka, membro del team 10 e che alla fine si è sposata con Sai.

Capace di utilizzare le abilità del suo clan per creare una connessione telepatica con uno o più bersagli, ma anche di scambiarsi di corpo, Ino Yamanaka è sicuramente uno dei personaggi più sexy di Naruto. Con il passaggio da Naruto a Naruto: Shippuden prima e poi al finale della saga, la maturità e sensualità della ragazza si sono fatte sempre più accentuate.

Questa sensualità esplode nel cosplay di Ino Yamanaka creato da Aite Aina. La ragazza ha deciso di non vestire i classici panni della ragazza, ovvero quella divisa viola che le abbiamo sempre visto indossare, bensì ha pensato di ritrarla in piscina e naturalmente in costume da bagno. Il colore lilla rimane, anche se stavolta si riflette sul bikini, mentre i lunghissimi capelli biondi incorniciano un bel viso da cui spuntano gli occhi azzurrissimi. Cosa ne pensate di questo cosplay del mondo di Naruto?

