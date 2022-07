Naruto: Ino vi lascerà senza parole in questo fedel cosplay di atrimory

L'immaginario di Naruto è costellato di numerosi personaggi, non tutti i quali sono stati però effettivamente valorizzati stando alle opinioni della community dietro il gioiellino di Masashi Kishimoto. Nonostante questo, molti ninja vengono spesso omaggiati attraverso splendide manifestazioni di creatività.

Una delle iniziative più popolari all'interno della saga di Naruto, dunque, sono proprio le interpretazioni personali dei personaggi originali della serie da parte dei fan, proprio come dimostra questo splendido cosplay di Itachi Uchiha, il fratello del migliore amico del protagonista, Sasuke.

Ad ogni modo, una delle critiche più grandi nei riguardi dell'opera tocca la scrittura dei personaggi femminili la quale, secondo una grossa fetta di appassionati, sarebbe spesso appena sufficiente se non addirittura insoddisfacente. A tal proposito, la cosplayer amatoriale atrimory, un artista da circa 10mila seguaci su Instagram, ha realizzato un'interpretazione personale di Ino, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Il suo lavoro ha riscosso un notevole apprezzamento, tanto da ricevere svariate centinaia di like dalla community che ha valorizzato la fedeltà di questo cosplay con il personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'interpretazione di atrimory, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.