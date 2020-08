Naruto: Ino prende vita nel fedelissimo cosplay dell'americana Angie

Sin dagli albori della serie di Naruto , Masashi Kishimoto ci ha presentato molti personaggi che avrebbero assunto una relativa importanza nel corso del tempo. Introducendo tutti i genin presenti nell'accademia ninja, abbiamo fatto anche la conoscenza di Ino Yamanaka, omaggiata di recente con uno splendido cosplay.

Ino si è da subito mostrata come un'abile kunoichi, pronta ad assistere i suoi compagni del Team 10, Choji e Shikamaru, sotto gli insegnamenti del compianto Asuma Sarutobi, loro maestro e figlio del Terzo Hokage. Ciò che però ha coinvolto di più Ino, almeno nelle battute iniziali della serie, è la sua eterna rivalità con Sakura Hakuno.

Attualmente, nel sequel Boruto: Naruto Next Generations, Ino è sposata con Sai, con il quale ha avuto un figlio, Inojin, e nonostante abbia deciso di occuparsi della famiglia e del negozio di fiori degli Yamanaka, rimane una delle kunoichi più potenti all'interno di Konoha, una ninja eccezionale, come era stata definita in passato da Asuma.

Per omaggiare questo personaggio la cosplayer @roga_na_noge ha condiviso la sua personale, e fedelissima interpretazione di Ino nel post che trovate in calce alla notizia. La fan ha anche commentato l'immagine con una frase detta da Ino stessa: "Non è questione di potere o non, lo sto facendo!".

