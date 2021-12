Naruto: Ino sembra reale nel cosplay da 10 e lode di Astasia

La saga di Naruto ha contribuito a rendere grande il celebre magazine di Weekly Shonen Jump, la rivista di punta di casa Shueisha su cui sono serializzati titoli del calibro di ONE PIECE e My Hero Academia ma che in passato ha prestato le sue pagine anche ad opere come Dragon Ball e Saint Seiya.

Il manga di Masashi Kishimoto ha acquisito una certa notorietà grazie ad una rivisitazione del mondo ninja in chiave shonen, il tutto arricchito da una trama interessante e da personaggi carismatici. L'autore però sembra non aver dato le giuste attenzioni ai personaggi femminili, come Sakura ed Ino, critica che i lettori hanno spesso pesato sulle spalle del sensei e che ancora oggi continua a ripetersi ciclicamente all'interno della commnity legata alla sua opera.

A tal proposito, recentemente la cosplayer Astasia, che vanta 180mila seguaci solo su Instagram, ha voluto compensare a questa mancanza con un'interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che sembra dar vita proprio ad Ino Yamanaka. Il suo lavoro ha riscosso un notevole apprezzamento, merito soprattutto dell'incredibile fedeltà al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.