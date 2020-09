Naruto: Ino Yamanaka si mostra nello splendido cosplay di Kallisi Vamp

Naruto è dotato di un gran numero di personaggi femminili, alcuni dei quali hanno conquistato molta popolarità. Due di questi, Sakura e Hinata, hanno attirato l'attenzione anche perché al centro degli interessi amorosi del protagonista biondo. Ma c'è anche qualche altra ragazza come Ino Yamanaka nel cuore di alcuni fan.

Pur non essendo stata centralissima nelle storie di Naruto, Ino Yamanaka è stata un componente importante del team 10. Dotata di un caratterino particolare e molto innamorata nelle fasi iniziali di Sasuke Uchiha, poi vira la sua attenzione verso Sai con il quale si sposerà e avrà un figlio, Inojin. La ragazza è considerata tra le più belle di Naruto.

A portarla in vita ci ha pensato la cosplayer Kallisi Vamp. Riprendendo la sua versione adulta che abbiamo visto anche in Boruto: Naruto Next Generations, Kallisi realizza il cosplay di Ino Yamanaka che potete osservare in basso. I capelli biondi sono lunghissimi mentre indossa il classico vestito viola. Che ve ne pare?

Non è l'unico travestimento realizzato recentemente dalla ragazza che ha riscosso un buon numero di like su Instagram. Vi segnaliamo infatti il cosplay di Tsunade sempre dal mondo di Naruto e poi una scena commovente di Dororo con Mio e Hyakkimaru.