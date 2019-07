Naruto: Itachi incontra Keanu Reeves in un incredibile crossover

Nelle ultime settimane, l'attore americano Keanu Reeves ha ottenuto una certa popolarità sul web, sia grazie all'uscita John Week capitolo 3: Parabellum che all'annuncio della sua presenza nel videogioco Cyberpunk 2077 di CD Project. Tuttavia, l'attore non ha ancora avuto modo di comparire in un anime, ma un fan di Naruto è riuscito a rimediare.

L'utente Reddit conosciuto come Pencil_Kage, ha realizzato un nuovo poster per il film John Week capitolo 3: Parabellum, sostituendo però Keanu Reeves al personaggio dell'opera di Masahi Kishimoto, Itachi Uchiha.

Nel post che potete trovare in calce alla notizia, potete vedere il bellissimo disegno che porta alla vita Itachi Uchiha capitolo 3: Parabellum, con indosso un abito che presenta sulla giacca una spilla raffigurante il simbolo del clan Uchiha.

Come ben saprete Itachi Uchiha era uno dei personaggi più complicati che si potessero trovare nella serie di Naruto. Abbiamo visto Itachi entrare a far parte dell'Akatsuki, con il fine di raggiungere i suoi obiettivi. Tuttavia, alla fine fu rivelato che Itachi ha ucciso il suo stesso clan sotto gli ordini del Terzo Hokage, rendendolo una specie di doppio agente che ha continuato a lavorare per il Villaggio della foglia.

