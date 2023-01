Naruto: Itachi contro Kabuto nella figure di UTS Studio

Masashi Kishimoto nel suo attuale massimo capolavoro, Naruto, ha inserito diversi personaggi secondari che hanno avuto un ruolo cruciale nello sviluppo della caratterizzazione dei protagonisti. Quello di Itahi Uchiha è stato importantissimo, quanto per il nostro eroe che per il fratello Sasuke.

In molti sono d'accordo nel definire Itachi Uchiha come uno dei ninja più forti di Naruto, limitato nel tempo solo dalle difficoltà oculari causate dall'utilizzo prolungato dello sharingan ipnotico. Ma a proposito sul celebre anti-eroe, ecco alcuni segreti che non conoscete sul fratello di Sasuke.

Ad ogni modo, recentemente UTS Studio ha voluto omaggiare l'Uchiha con un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che reinterpreta un frammento dello scontro con Kabuto. Ricordiamo, infatti, che Itachi riuscì a sfuggire al controllo della tecnica di Kabuto attraverso lo sharingan ipnotico di Shisui nascosto in un corvo. La statuetta è già disponibile al preordine al costo totale di 515 euro, di cui 150 da scalare come acconto. La consegna, invece, si farà attendere sino al secondo o al terzo quadrimestre del 2023.

E voi cosa ne pensate di questa figure di UTS Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.