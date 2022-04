Naruto: Itachi e Kisame tornano nelle maestose statue di Surge Studio

Sono pochi i personaggi che sin dalla loro prima apparizione nella serie Naruto hanno saputo instillare inquietudine e interesse come Itachi Uchiha e Kisame Hoshigaki, e nonostante le loro storie si siano ormai concluse da anni, gli artisti di Surge Studio hanno voluto ricordarli con delle magnifiche statue da collezione.

Primi esponenti dell’organizzazione criminale conosciuta col nome di Akatsuki ad apparire nella storia, Itachi e Kisame si sono rivelati avversari incredibilmente ostici, soprattutto per le loro tecniche peculiari, e in svariate occasioni.

Per celebrarli Surge Studio ha quindi realizzato le splendide statue di cui in calce trovate delle immagini promozionali. Venduti in due versioni differenti, in scala 1:4 e 1:6, e singolarmente o in uno speciale pack, i due ninja traditori sembrano perfettamente realizzati, con molta attenzione ai dettagli, come le pieghe su Pelle di Squalo, la spada di Kisame. Inoltre Itachi ha come base delle fiamme, riferimento all'arte del fuoco tipica del clan Uchiha, mentre Kisame è circondato dall'acqua, elemento fondamentale nelle tecniche usate dallo spadaccino.

I prodotti saranno disponibili tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, ma è già possibile effettuare il pre order a 385 euro per il pack in scala 1:6 e 725 per il pack in scala 1:4. Per concludere ricordiamo che un fan ha realizzato una versione senza filler di Naruto, e vi lasciamo scoprire perché Sasuke è il personaggio preferito di Masashi Kishimoto.