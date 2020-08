Naruto: Itachi si mostra in una splendida statua come capitano della squadra ANBU

Uno dei personaggi più significativi, profondi e amati dai fan della serie di Naruto è il fratello maggiore di Sasuke, Itachi Uchiha, che ha sterminato il suo stesso clan per salvare l'intero Villaggio della Foglia dalle lotte interne e da possibili attacchi esterni dovuti all'indebolimento di Konoha.

Sin dalla sua infanzia Itachi è stato considerato un ninja estremamente abile, strategico, in grado di adattarsi a diverse situazioni. Ad 8 anni riuscì ad attivare lo Sharingan, la tecnica oculare del Clan Uchiha, e grazie agli eccellenti risultati ottenuti in missione e durante i corsi dell'accademia, raggiunse il grado di Jonin ad appena 13 anni.

Divenne poi il capitano della squadra speciale ANBU, una forza militare del Villaggio della Foglia caratterizzata dalle maschere di animali indossate dai membri, che si occupa di respingere minacce incombenti, come temibili ninja di grado S. Per ricordare questo particolare design di Itachi, l'MH Studio ha realizzato una splendida figure.

In fondo alla pagina potete trovare delle immagini riguardanti la statua in questione. Alla base troviamo una specie di torii in legno, distrutto, con il simbolo del Clan Uchiha nascosto dietro la particolare maschera indossata da Itachi nell'ANBU. In scala 1:7 la figure è alta circa 36 centimetri, e come riportato nel post sarà disponibile entro la fine dell'anno, ma potete già pre ordinarla a 174 euro.

