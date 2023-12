Naruto, Itachi è il ninja-simbolo del manga? I suoi grandi traguardi

Tra i personaggi nati dalla matita di Masashi Kishimoto, nessuno è stato amato, odiato, e poi idolatrato quanto Itachi Uchiha. Molto lo dobbiamo alla fascinazione che il mangaka di Naruto ha sempre nutrito per lui, ma anche (e soprattutto) all'ideale di integrità che il personaggio ha incarnato. Sia come ninja, che come uomo.

Ecco allora che selezionare i migliori tra i tanti traguardi raggiunti in breve tempo da Itachi non è un'impresa facile. D'altronde, nonostante il fratello di Sasuke abbia vissuto poco più di due decadi, sin dall'infanzia ha dimostrato di trascendere ogni barriera o paletto che ostacolasse il suo cammino. Ciò che per lui era ordinaria amministrazione, per gli altri ninja (coetanei e non) apparteneva al regno della fantasia. Tanto che a soli sette anni si diploma all'Accademia della Foglia, il più giovane di sempre a farlo, mentre a dieci diventa già chunin, dopo aver attivato prematuramente lo sharingan.

Ed è qui che Itachi rompe ogni schema: ad undici anni entra a far parte della squadra speciale degli Anbu, un onore (e onere) riservato ai pochi in grado di affrontare e uccidere i criminali più pericolosi del mondo degli shinobi. Al punto che arriva prima a sconfiggere il Quarto Mizukage, possessore tra l'altro del Demone a Tre Code, poi lo stesso Orochimaru. Un'impresa fenomenale e ineguagliabile, soprattutto se considerata l'età a cui l'ha compiuta: soli 14 anni. Ma è dopo l'attacco della Volpe che Itachi non solo inizia a dare prova delle sue tecniche più forti, ma mette in campo quei sacrifici che ne hanno definito per sempre l'eredità.

Per salvaguardare la sicurezza del villaggio, Itachi di fatto massacra il suo intero clan, uccidendo familiari, amici, e anziani: tutti tranne il piccolo Sasuke. Ed è proprio in nome del fratello che compie il gesto più alto, immolando la propria stessa vita pur di depurare il corpo di Sasuke dal marchio di Orochimaru. Un sacrificio talmente lancinante e simbolico, con cui neanche l'uso del Kotoamatsukami – grazie al quale ha invertito la rotta della Quarta Grande Guerra Ninja - può davvero reggere il confronto.