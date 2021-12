Naruto: Itachi non è mai stato così reale come nel cosplay di migo.mir

Uno dei personaggi che ha indirettamente influenzato l'intera trama di Naruto è Itachi Uchiha, il fratello di Sasuke che ha sterminato il suo stesso clan. L'evento ha scatenato nel giovane Uchiha emozioni contrastanti che l'hanno portato a compiere diverse scelte man mano che la verità veniva a galla.

Itachi è uno dei personaggi più forti del manga, un vero e proprio fenomeno il cui punto debole risiedeva proprio nel suo asso nella manica: lo sharingan ipnotico. A causa dell'utilizzo prolungato del mangekyou sahringan era diventato ormai prossimo alla cecità e la ricerca della luce, insieme al desiderio di vendetta da parte del fratello, hanno posto le basi al loro attesissimo confronto.

Ad ogni modo, in onore al personaggio, il talentuoso cosplayer migo.mir, un artista che vanta 265mila follower su Instagram, ha realizzato un'interpretazione personale ed estremamente realistica proprio di Itachi. Il suo straordinario lavoro, che potete ammirare in calce alla notizia, ha lasciato molti fan con il fiato sospeso grazie ad un'incredibile fedeltà al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay realizzato da migo.mir, lo ritenete abbastanza coerente all'Uchiha? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questi 5 segreti che non conoscete su Itachi.