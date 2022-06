Naruto: Itachi, il re delle illusioni, nella figure di Zuoban Studio

Uno dei ninja più popolari dell'immaginario di Masashi Kishimoto, Naruto, è senza alcun dubbio Itachi Uchiha, il fratello di Sasuke che ha sterminato il suo intero clan. Oggi sappiamo che le sue azioni furono dettate da una spropositata fedeltà al Villaggio della Foglia, impresa che dovette però scontare a caro prezzo.

A causa dello sterminio del Clan Uchiha, infatti, Itachi perse l'affetto del fratello che, seppur risparmiato, iniziò a covare un odio talmente profondo e radicato da sfociare in una sfrenata e spietata necessità di vendetta. Un bisogno così forte che spinse Sasuke ad intraprendere un addestramento complesso che, durante Naruto Shippuden, lo condusse finalmente dinnanzi al proprio fratello per la resa dei conti all'ultimo sangue.

Ad ogni modo, Zuoban Studio ha voluto omaggiare la figura di Itachi in un modellino in scala dedicato, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae il ninja in abiti dell'Akatsuki e con l'iconica illusione dei corvi. La figure in questione, alta ben 40.5 cm, è già disponibile al preordine al costo complessivo di 510 euro, tuttavia, visto il prezzo non accessibile a tutti, Zuoban Studio ha inserito la possibilità di dilazionare il pagamento in due rate.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.