Naruto: Itachi torna in vita in una spettacolare statua da quasi 1000 euro

La storia di Itachi Uchiha è probabilmente una delle più tormentate e complesse dell’intera serie di Naruto. Venuto a sapere del piano del clan Uchiha, il giovane Itachi decise di sterminare i suoi parenti, lasciando in vita Sasuke, che cercherà di ucciderlo per vendicarli. Ecco una nuova stata da collezione dedicata al grande ninja di Konoha.

Le numerose capacità di Itachi lo rendono uno degli shinobi più potenti, e pericolosi, dell’intera storia narrata da Masashi Kishimoto, e tra queste spicca, oltre allo Sharingan Ipnotico, il Valoroso Dio delle Tempeste. L’enorme Susanoo rappresenta l’ultima manifestazione dei poteri derivanti proprio dalla tecnica oculare del clan Uchiha, nonché una delle più rare e difficile da apprendere, poiché l’utilizzatore deve possedere il doppio Mangekyo, e quindi aver vissuto dei traumi che hanno cambiato la sua esistenza.

È proprio al Susanoo, e a Itachi, che gli artisti di Threeartisan Studio hanno dedicato l’imponente statua che potete vedere nelle immagini in calce. Alta 54 centimetri, e costruita su una base circolare dove è anche rappresentato lo Sharingan caratteristico di Itachi, la figure sembra ben dettagliata, anche per quanto riguarda il ninja e i diversi corvi che lo circondano. In arrivo nel quarto trimestre del 2023, la figure è già prenotatile al prezzo complessivo di 980 euro. Diteci cosa ve ne pare nei commenti.

