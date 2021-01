Naruto: Itachi Uchiha aveva una fidanzata? I retroscena sulla coppia

Molto spesso gli episodi filler degli anime potrebbero anche essere saltati a piè pari, ma ci sono alcune volte in cui questi si rivelano essere sorprendentemente piacevoli e interessanti. Ed è proprio in uno di questi episodi di Naruto: Shippuden che fu presentata Izumi, una ragazza che divenne molto vicina a Itachi Uchiha.

I due erano fidanzati o no? Andiamo alla scoperta di questa triste storia del mondo di Naruto. Izumi è la figlia di una Uchiha e un uomo non appartenente al clan e proprio per questo la donna fu allontanata dal gruppo di ninja. Il padre di Izumi morì durante l'assalto della Volpe a Nove Code al Villaggio della Foglia, e dopo quel momento la madre fu riaccettata nel clan.

Come ogni ragazza di quell'età, si invaghì del giovane Itachi Uchiha con cui frequentava l'accademia ninja. I due iniziarono ad avvicinarsi da giovani, ma Izumi non si sentiva all'altezza di Itachi dato che quest'ultimo progrediva molto in fretta. Pur menzionando abbastanza palesemente i propri sentimenti, Itachi sembrava non capire ciò che provava la ragazza. Itachi poi continuò la sua carriera come ANBU e i due non ebbero più molto tempo per parlare ma Izumi iniziò a disapprovare la rabbia che il clan Uchiha provava verso il Villaggio della Foglia.

Arrivò poi la morte di Shusui e Izumi tentò di consolare Itachi, ma non riuscì a trovarlo. Nell'ultimo incontro del clan Uchiha prima del tentativo di colpo di stato a Konoha, la ninja incontrò ancora una volta Itachi e lo spronò a tentare di mediare con il clan, ma senza successo. Arrivò così la notte in cui Itachi sterminò il clan Uchiha e la sua prima vittima fu proprio Izumi.

Introdottosi nella sua casa, Itachi utilizza lo Tsukuyomi sull'ex compagna di accademia, donandole una visione dove non ci sarà lo sterminio, dove Itachi e Izumi si innamorano e si sposano e vivono felicemente con la propria famiglia, e al termine di questa lunga vita alternativa Izumi morirà, con un effetto anche sulla Izumi reale. Poco prima di spirare, Izumi ringrazierà Itachi. Così si chiuse il sipario su questa mancata storia d'amore di Naruto.