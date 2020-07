Naruto: Itachi Uchiha si mostra in tutto il suo splendore grazie a questa statua

Tra gli innumerevoli brand che nel corso di questi decenni sono riusciti a conquistare milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo, figura in particolare l'epopea di Naruto, rivelatasi capace di suscitare l'interesse di un pubblico vastissimo prima attraverso l'opera cartacea e successivamente tramite un adattamento anime.

Il franchise ha visto nel corso degli anni il sopraggiungere d'innumerevoli produzioni a tema, tra anime, manga, spin-off, videogiochi, film e molto altro ancora, il tutto pensato per tenere sempre alto l'interesse di un pubblico che non ha mai smesso d'elogiare l'IP con cosplay e fanart spesso realizzate con grande attenzione.

Visto il successo riscosso, innumerevoli società si sono lanciate nella realizzazione di gadget a tema che potessero suscitare l'interesse dei collezionisti più accaniti, compagnie tra le quali figura anche Impression Studio, recentemente finita sotto i riflettori grazie alla presentazione di una magnifica statua a tema Naruto e specificatamente dedicata a Itachi Uchiha. Come visionabile a fondo news, il prodotto mette in mostra il nostro Uchina in posa, pronto per quello che sembra essere un potente attacco, un lavoro estremamente curato che si caratterizza per una resa finale ottima. Secondo quanto dichiarato dalla società, la statua è disponibile in preorder per un costo pari a 240 euro - senza contare i costi di spedizione -, mentre l'uscita è attualmente fissata al quarto trimestre del 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che recentemente è stata svelata anche una magnifica figure pensata per riportarci alle origini di Naruto.