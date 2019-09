Naruto: ecco Jiraiya in una fantastica illustrazione a colori di un fan

La storia di Naruto sta proseguendo con le light novel dedicate a Sasuke Retsuden e Naruto Retsuden, mentre su un altro fronte abbiamo nuovi eventi che vengono mostrati in Boruto: Naruto Next Generations riguardanti il figlio del noto ninja biondo, sia in versione anime che manga. Un fan ha deciso però di riportarci alle prime fasi della serie.

Da molti tanto amato, Jiraiya è stato un personaggio fondamentale di Naruto, apparso per la prima volta durante l'arco di promozione dei Chunin dove prese Naruto sotto la sua ala, mentre l'ultima volta che l'abbiamo visto vivo è stato durante l'infiltrazione nel Villaggio della Pioggia, quando perse la vita nello scontro con Pain.

Il ninja appartenente al gruppo dei Sannin è ancora nella mente dei fan, che sperano di rivederlo in qualche modo anche in Boruto: Naruto Next Generations. Però ci pensa 2964_KO a riportare alla mente dei bei momenti con il famoso ninja dei rospi. In calce potete vedere un'illustrazione virale preparata dall'artista con Jiraiya disegnato in uno stile molto particolare, colori molto tendenti al rosso e al verde e il famoso rotolo gigante sotto braccio.

Cosa ne pensate di questa illustrazione di Jiraiya? Al personaggio è stato anche dedicato, recentemente, un cosplay femminile.