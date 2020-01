Naruto: Jiraya torna protagonista in un action figure da 500 euro

L'Eremita dei Rospi è stato al centro dell'ultimo grande arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations, emozionando gli appassionati del franchise con questo gradito ritorno. Dopotutto, Jiraya resta ancora oggi uno dei personaggi di Naruto più amati e apprezzati di tutto il capolavoro di Masashi Kishimoto.

Il maestro di Naruto non è solo un ninja potentissimo, ma anche un uomo di valori e principi, un insegnante che esce fuori dalla sua stessa opera per affacciarsi ai cuori dei lettori. Ed è proprio grazie a questa affezione che i fan hanno nei riguardi di Jiraya che gli stessi appassionati hanno gradito il suo ritorno nell'attuale adattamento animato del manga di Boruto.

Ad ogni modo, per omaggiare la sua presenza, LSeven Studio ha presentato al pubblico nelle scorse ore la nuova action figure della compagnia, dedicata proprio all'eremita dei rospi. Dalle foto in calce alla notizia, dunque, potete dare un primo sguardo all'ultimo modellino in scala dell'azienda, dalle dimensioni di 55 x 48 x 46 (cm), e che sarà disponibile a partire dal secondo quadrimestre del 2020 all'importante cifra di 499 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione.

Ad ogni modo, il prezzo elevato dell'action figure è dettato anche dall'esclusività dello stesso, con appena 200 modellini disponibili in tutto il mondo. E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta in edizione limitata, vi piace? Diteci la vostra, come sempre, con un commento qua sotto.