Naruto: John Boyega sostiene il Black Lives Matters citando il manga di Kishimoto

L'attore John Boyega si sta battendo in prima linea per sostenere il movimento Black Lives Matters. Ultimamente ha utilizzato l'enorme potere mediatico dei social media per dare risalto alle sue parole, e lo ha fatto servendosi di una citazione di uno dei suoi anime preferiti, Naruto.

L'attore ha più volte dichiarato di avere una forte passione per il mondo dell'animazione giapponese, citando produzioni come l'Attacco dei Giganti e lo stesso Naruto. Come potete vedere in calce all'articolo, Boyega ha pubblicato una foto in cui è vestito con dei pantaloni larghi e una maglietta a maniche corte caratterizzata dal simbolo del villaggio della foglia.

L'attore ha accompagnato l'immagine con la seguente didascalia:

"Se non ti piace la mano che il destino ti ha dato, combatti per una nuova"

I fan dell'opera di Masashi Kishimoto riconosceranno sicuramente la citazione presa in prestito da Boyega, che ha incontrato il favore di oltre 518.000 persone su Instagram. Pur essendo da tempo giunta a conclusione, la serie animata di Naruto continua a generare dei ricavi importanti nell'industria dell'animazione giapponese, come testimonia l'ultimo report finanziario di TV Tokyo.

