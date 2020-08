Naruto: John Boyega usa una tecnica dell'anime in un video su Instagram

La celebre opera ideata da Masashi Kishimoto è famosa per le numerose ed originali tecniche di lotta utilizzate dai protagonisti. Oltre alla fan art di Naruto incentrata sul Kirin utilizzato da Sasuke, vi segnaliamo questo divertente video di John Boyega.

Trovate il video linkato in calce alla notizia, il filmato inizia con Grace, la sorella del celebre attore di Star Wars, intenta a bere da una tazza, su cui i più attenti noteranno la scritta dedicata ad Attack on Titans, uno degli anime più di successo degli ultimi anni. Ad un certo punto entra in scena John, che chiede alla sorella se sia stata lei a finire il suo succo. Di fronte alla risposta affermativa di lei, l'interprete di Finn decide di affrontarla, usando anche il Chidori visto nelle puntate di Naruto, mentre Grace sceglie di affidarsi a delle fiamme che avvolgono il suo corpo.

Nel breve video è presente anche uno spezzone di colonna sonora di Naruto, una delle serie preferite da John Boyega. Nei commenti al video, l'attore si giustifica dando la colpa ai numerosi anime che hanno visto durante la quarantena, anche se i fan hanno accolto positivamente il corto, chiedendo a John Boyega di filmarne altri. In attesa di altri post, vi segnaliamo questo cosplay dedicato ad un personaggio di Naruto.