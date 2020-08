Da Naruto a Jojo e Berserk: i fan votano su Twitter l'antagonista più inquietante

La figura dell'antagonista è fondamentale per l'opera. Da quelli più iconici di Ken il Guerriero agli stramboidi di Jojo, i manga più famosi hanno inserito tanti nemici ognuno con le proprie caratteristiche. Abbiamo talvolta nemici che vogliono semplicemente conquistare il mondo e altri invece animati da una follia più profonda.

Ma i fan hanno discusso recentemente su quale fosse l'antagonista più inquietante degli anime. Ovviamente lo spettro di scelta è stato parecchio ampio considerato quante opere esistono in Giappone, tra shonen e seinen, tra più vecchie e più recenti.

Uno dei più menzionati su Twitter in risposta a questo sondaggio è stato Orochimaru di Naruto. L'uomo che appartiene al gruppo dei sannin si è più volte scontrato con i protagonisti dell'opera di Kishimoto. Le sue caratteristiche serpentesche, una continua ricerca di immortalità e i pensieri che lo animano lo hanno reso uno dei cattivi più inquietanti.

Passiamo da Naruto a un altro classico del battle manga, ovvero Le Bizzarre Avventure di Jojo. Hirohiko Araki non si è trattenuto sulle caratteristiche dei suoi villain e in ogni serie ha cercato di mettere l'asticella sempre più in alto. Dal brand sono stati menzionati Yoshikage Kira, nemico finale di Diamond is Unbreakable, e Cioccolata, da Vento Aureo.

C'è posto poi anche per Tomura Shigaraki di My Hero Academia e Griffith di Berserk, seguiti poi da tanti altri con meno citazioni. Qual è il villain più inquietante secondo voi? Il maestro Araki spiega come crearne uno.