Naruto diventa un Jonin del Villaggio della Foglia in questo artwork fanmade

È possibile che un semplice Genin possa conquistare il titolo di Hokage? Si, ma solamente se il tuo nome è Naruto Uzumaki. Il protagonista dell'opera di Masashi Kishimoto, infatti, non ha mai scalato i ranghi di Konoha, ma ne è divenuto direttamente il leader, nonché lo shinobi più forte della storia. Una fanart, però, lo immagina come un Jonin.

Nel sequel Boruto: Naruto Next Generations, il biondo eroe che un tempo era temuto dai suoi concittadini, ha finalmente realizzato il suo sogno ottenendo il titolo di Nanadaime, il Settimo Hokage. Naruto, però, è ancora un Genin, ma come è possibile ciò? Facciamo un balzo temporale all'indietro.

Dopo aver conquistato il titolo di genin all'accademia ninja, non senza problemi, Naruto venne selezionato per partecipare al torneo chunin, a cui erano stati invitati anche i ninja del Villaggio della Sabbia. Ben figurando nel torneo finale, dove sconfisse il favorito Neji Hyuga, le possibilità di Naruto di diventare un chunin vennero infrante dall'invasione di Orochimaru e dal tradimento della Sabbia.

Da quel momento in poi, a causa di numerose vicissitudini che non stiamo qui a ripercorrere, Naruto non ha mai più lottato per il titolo di chunin. A differenza dei suoi compagni, che dopo la fuga di Sasuke ebbero il tempo di avanzare di grado, Naruto dovette affrontare un lungo viaggio d'addestramento al fianco del maestro Jiraiya. Tornato a Konoha dopo tre anni d'assenza, non ebbe mai l'opportunità di diventare chunin.

Nonostante ciò, Naruto Uzumaki è riuscito ugualmente a sconfiggere avversari del calibro di Pain e Kaguya, a diventare il grande eroe della Quarta Grande Guerra Ninja e a diventare lo shinobi più potente della storia.

Una fanart, però, ha cambiato il corso della storia. Nell'artwork che trovate in calce all'articolo, vediamo il Naruto della pellicola The Last indossare la giacchetta verde da chunin, o da Jonin, la stessa recentemente conquistata da Sarada nell'episodio 226 di Boruto.

E voi, avreste preferito vedere la sua scalata al vertice, oppure preferite la storia così come è stata scritta da Kishimoto? Vi ricordiamo che la prima saga di Naruto Shippuden è arrivata sottotitolata in italiano su Curnchyroll.