Naruto: Jotaro Kujo sarebbe potuto essere uno dei ninja migliori di Konoha

Nonostante Le Bizzarre Avventure di JoJo e Naruto: Shippuden siano due opere apparentemente molto differenti, Jotaro Kujo potrebbe benissimo essere uno dei protagonisti dell'opera di Masashi Kishimoto. Anzi, sarebbe uno dei ninja più forti mai apparsi al Villaggio della Foglia.

Jotaro Jujo è un ragazzo di soli 17 anni, ma il suo acume va ben oltre la sua reale età. Fin dall'inizio della serie, il protagonista dimostra di essere un combattente perspicace e pieno di risorse, capace di sfruttare il suo ingegno per ribaltare qualsiasi situazione e sconfiggere avversari decisamente più forti di lui. In questo, Jotaro ricorda da vicino Kakashi Hatake, il ninja copiatore della Foglia in grado di replicare qualsiasi jutsu e prevedere i colpi in arrivo con lo Sharingan.

Dunque, i giochi mentali, le infinite risorse e la sua intelligenza, farebbero di Jotaro un ninja eccellente. Ma non solo, il protagonista di Le Bizzarre Avventure di JoJo condivide valori simili a quelli di Naruto. Sia il Settimo Hokage che Jotaro capiscono che l'abuso di potere non è una reale dimostrazione di forza e utilizzano le rispettive abilità per proteggere i loro affetti dall'ingiustizia e dalla crudeltà. E secondo voi Jotato sarebbe un ninja degno? Quale sarebbe il suo ruolo all'interno di Konoha? Nel frattempo, il Team 7 di Naruto: Shippuden invade il mondo reale in questa fanart. Scopriamo come si ottiene lo Sharingan ipnotico di Naruto: Shippuden.