Naruto Kabuki, online una nuova clip per pubblicizzare il Live-Action

Naruto, una delle serie più conosciute di questi tempi, è stato trasformato in un Live-Action Drama. Per ora possiamo solo dare un piccolo sguardo a quello che sarà il progetto completo del secondo spettacolo Naruto Kabuki.

C'è chi ritiene che gli anime non possano essere resi con un Live-Action, tuttavia c'è chi è disposto a lottare per questo. Come si può vedere, il filmato mostra solo alcuni dei tanti personaggi presenti nel cast.

La recitazione è molto teatrale, e marcata, quasi esagerata. Altro elemento che spicca in questi pochi minuti, è la presenza di soli uomini, anche nei panni di personaggi femminili. La star dello spettacolo Bando Minosuke II, nei panni di Naruto, viene inquadrata mentre combatte contro Sasuke (Hayato Nakamura).

Il trailer rivela altri altri membri del cast che interpreteranno alcui dei personaggi più amati dai fan come Tsunade, Itachi, Kakashi Hatake, Sakura Haruno e persino Orochimaru.

Lo spettacolo verrà rappresentato allo Shinbashi Enjubo in Tokyo fino al 27 agosto. Tuttavia i progetti in serbo per questo Live-Action non sono finiti. Infatti Masashi Kishimoto sta lavorando con Lionsgate per creare un film di Hollywood dal vivo con i suoi personaggi.

Naruto nasce come manga, scritto e disegnato da Masashi Kishimoto e pubblicato su Weekly Shonen Jump. La storia segue le avventure di un giovane ninja, Naruto,in perenne lotta con sé stesso e il mondo che lo circonda a causa dell’enorme fardello costretto a portare dentro. Il sequel, Boruto: Naruto Next Generations, è ambientato diversi anni dopo gli eventi della storia originale di Naruto e presenta i figli di molti dei suoi personaggi chiave, come Naruto e Hinata.

Allora, che ne pensate? I giapponesi sanno certo come lasciare il segno quando si parla di rappresentazioni live-action.