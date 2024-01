Naruto: quali sono stati i Kage più longevi di sempre?

In Naruto il titolo di Kage non comporta solo delle responsabilità politiche: chi se ne fa carico è cosciente della reale natura dietro gli oneri della posizione, soprattutto in periodi di guerra o di tensioni popolari. Per questo motivo sono davvero pochi i ninja che governano a lungo, anche se esistono delle eccezioni, in particolare a Konoha.

Se pensiamo alle logiche che governano l'universo narrativo dell'opera di Masashi Kishimoto, fondato su un reticolo di Villaggi che operano come veri e propri ecosistemi, dalle relazioni politiche storicamente delicate – se non, a volte, inesistenti – è chiaro che i ninja che arrivano ad acquisire un ruolo nevralgico nei sistemi di potere dei vari paesi, cioè quello di Kage, sono alla mercé della Storia, e dei terribili eventi che la attraversano quotidianamente, soprattutto in un contesto di forti tensioni internazionali, dove le minacce all'incolumità dei cittadini, e dei Kage che ne rappresentano l'immagine, sono all'ordine del giorno.

Lo abbiamo visto già con Hashirama, con il fondatore di Konoha che per poter dare forma al proprio sogno più recondito, ha dovuto prima cancellare le ingiustizie e le disparità (identitarie, sociali, di pensiero) che albergavano tra i popoli della Terra del Fuoco, per poi dare vita ad un Villaggio che fungesse da ponte culturale tra civiltà diverse (di cui in Naruto la Valle dell'Epilogo è il testamento ideologico).

Seppur il primo cittadino di Konoha abbia governato per circa un lustro a causa di una malattia, altri Kage, come il fratello Tobirama, il Terzo Raikage, il Secondo Mizukage o il Secondo Tsuchikage, sono periti sul campo di battaglia, immersi nel grembo di un reticolo bellico da cui non riuscivano (o non potevano) astrarsi, portandoli così a sacrificare, insieme alla propria vita, anche la stabilità dei Villaggi che avevano giurato di proteggere. E proprio in seguito alla morte del Secondo Hogake, ha inizio la parabola di uno dei due Kage più longevi della storia di Naruto: Hiruzen Sarutobi.

Il Terzo Hokage, al di là di una breve parentesi di due anni in cui ha lasciato il destino di Konoha nelle mani di Minato Namikaze, gode non solo del titolo di Hokage più longevo della storia della Foglia, ma potrebbe risultare, a conti fatti, uno dei due uomini che hanno occupato per più tempo il ruolo di primo cittadino di un Villaggio. E se non fosse stato per la morte a cui lo ha destinato “prematuramente” il conflitto scoppiato durante l'esame chunin – evento che abbiamo incluso tra i crimini più spregevoli di cui si è macchiato Orochimaru in Naruto – è possibile che il leggendario shinobi avrebbe rappresentato ancora a lungo il punto di riferimento nevralgico della Terra del Fuoco.

Ma sul gradino più alto del podio dei Kage più longevi della storia, non può che posizionarsi Onoki. Se Hiruzen Sarutobi potrebbe aver occupato il ruolo di Hokage per circa 35 anni, per come ha mantenuto indenne la posizione per tutta la Seconda e la Terza Guerra Ninja per poi morire poco prima dello scoppio della Quarta, il Terzo Tsuchikage, invece, non solo dovrebbe aver rilevato il ruolo di protettore del Villaggio della Roccia in contemporanea con il suo corrispettivo della Foglia, ma ha preso parte anche all'ultimo conflitto, occupando addirittura un ruolo nevralgico negli eventi del manga. Un fattore che lo rende, senza alcun dubbio, il Kage più longevo di sempre. In attesa, naturalmente, di conoscere il destino di Naruto nel prosieguo di Boruto Two Blue Vortex.