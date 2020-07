Naruto, Kaho Shibuya torna sul cosplay di Tsunade che mette in risalto le sue forme

Il mondo di Naruto prosegue in Boruto: Naruto Next Generations con nuovi e vecchi personaggi integrati insieme verso una storia inedita e un mondo ancora da scoprire. Tuttavia tanti degli appassionati dell'universo creato da Masashi Kishimoto sono ancora particolarmente legati a quei ninja e coprimari che abbiamo conosciuto con le prime saghe.

Di cosplay su Boruto e compagni ce ne sono, certo, ma non con la stessa rilevanza e quantità che viene dedicata ai personaggi di Naruto. La prima serie, volente o nolente, rimarrà indimenticabile e intramontabile nonostante le storie della nuova generazione di Konoha.

Tra i personaggi femminili più noti c'è sicuramente Tsunade Senju, nipote del leggendario primo Hokage Hashirama e quinta a capo del villaggio dopo il decesso del suo maestro Hiruzen Sarutobi. Oltre la grande forza che la contraddistingue, causata da un'elevata capacità di controllo del chakra, un'altra delle caratteristiche per cui è nota Tsunade è sicuramente l'enorme seno che l'ha resa più volte vittima degli sguardi indiscreti di Jiraiya e di altri personaggi.

Nella realtà sono in poche le cosplayer che possono vantare un seno così prosperoso da calarsi nei panni della donna, ma Kaho Shibuya ce l'ha fatta presentandoci il suo cosplay di Tsunade. Il set di foto che vedete in basso riprende appunto l'Hokage e fa da seguito al video di Tsunade postato da Kaho Shibuya alcune settimane fa. Godetevi le foto in calce e fateci sapere cosa ne pensate.