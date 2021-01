Naruto: Kakashi e Gai sono un duo formidabile nella figure di Surge Studio

Una delle coppie più forti all'interno del franchise di Naruto Shippuden è sicuramente quella composta tra Kakashi e Gai, due abili personaggi che hanno dimostrato a più riprese di avere molti assi nella manica da giocare contro gli avversari. La loro popolarità, inoltre, risponde anche alle manifestazioni di creatività.

Il soprannominato ninja copiatore, o anche Sesto Hokage, è uno dei personaggi più amati dell'intero franchise al punto tale da ingigantire il mistero dietro il bendaggio sul volto di Kakashi, svelato successivamente grazie a un episodio filler. Anche Gai è un ninja dalle incredibili capacità se non uno dei personaggi più sottovalutati di Naruto Shippuden. Grazie alle 8 porte, infatti, è riuscito persino a tenere testa e a mettere in difficoltà un avversario del calibro di Madara Uchiha.

Recentemente Surge Studio ha voluto omaggiare l'incredibile coppia di ninja in un epico modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae i due personaggi intenti a scatenare la loro arma più potente. La statuetta, alta all'incirca 49cm, è disponibile al preordine al costo di 485 euro a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. La consegna, invece, è prevista durante il corso dell'anno.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa splendida riproduzione in scala di Kakashi e Gai? Diteci cosa ne pensate della figure di Surge Studio, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio riservato qua sotto.