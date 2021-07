Naruto: un Kakashi Hatake perfetto in questo cosplay, le foto del ninja copiatore

Tra i ninja più abili del Villaggio della Foglia c'è indubbiamente Kakashi Hatake, un jonin ex ANBU che è stato coinvolto in tanti momenti importanti della vita recente del villaggio e che è stato anche il prezioso insegnante dei membri del Team 7. Kakashi è un personaggio fondamentale in Naruto e sarà più volte messo in risalto da Kishimoto.

La sua storia travagliata tra guerre, la perdita di Obito Uchiha e Rin, e i tanti altri avvenimenti che lo hanno segnato è stata rivelata quasi nella sua completezza in Naruto, lasciando il personaggio un po' in disparte negli avvenimenti del manga Boruto: Naruto Next Generations. Tuttavia Kakashi Hatake rimane uno dei personaggi più amati dai fan e per questo al ninja copiatore vengono dedicati spesso dei cosplay.

E chi poteva interpretarlo meglio di Trevor James, in alias Copycat Cosplay, che ha deciso con varie foto e video caricate su Instagram di vestire i panni del ninja di Konoha. Il figlio della Zanna Bianca nei post in basso indossa la sua classica divisa da ninja, con la calzamaglia blu e il giubbotto verde da jonin. Questo cosplay di Kakashi Hatake è realizzato perfettamente fin nei minimi dettagli, con Trevor James che ha mostrato anche alcune delle fasi della creazione della parrucca. Cosa ne pensate di questa realizzazione a tema Naruto?