Naruto, Kakashi Hatake nella realtà in questo video virale: il ninja spettacolare

Kakashi Hatake è un personaggio popolare della serie anime e manga Naruto. È conosciuto per il suo aspetto distintivo, che include un protettore frontale che copre il suo occhio sinistro, e il suo atteggiamento rilassato. Nonostante il suo comportamento tranquillo, Kakashi è un abile ninja e uno dei personaggi più forti della serie.

Kakashi è nato nel villaggio della Foglia e, dopo aver studiato sotto Minato Namikaze, ha dovuto prendere parte alla terza guerra ninja, perfezionando il Chidori e ottenendo lo Sharingan, anche se a costo di una grande perdita. Da qui però nacque la leggenda di Kakashi, uno dei personaggi più iconici di Naruto, e che lo hanno reso un jonin affidabile in ogni campo, anche quello dell'infiltrazione. Non a caso, Kakashi Hatake è stato anche un anbu, il gruppo di ninja di alto rango di Konoha che si occupa di missioni speciali.

Kakashi Hatake è uno dei personaggi più amati di Naruto grazie alle sue abilità ninja, al suo carattere divertente e alla sua capacità di superare le sfide. E tutto ciò lo si rivede in questo video realizzato da Diego Woods. Con i tanti live action che stanno prendendo sempre più corpo, l'autore del video ha deciso di focalizzarsi su un Kakashi Hatake versione anbu che prende vita in un'operazione fantastica. Nella clip in alto, oltre a mostrare come ha fatto a ottenere certi risultati, ha mostrato anche l'opera finale anche se per pochi secondi.

E così Kakashi prende davvero vita durante una missione pericolosa dove usa alcune delle tecniche più iconiche del mondo di Naruto. Non è ovviamente l'unico personaggio al centro di situazioni del genere, come successe al live action del Team 10 di Naruto e quello del video di Naruto in combattimento.