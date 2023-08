Naruto: Kakashi finalmente senza maschera nella nuova figure!

Con il capitolo 81 di Boruto e la conferma del time skip il manga di Kishimoto giunge ad una nuova fase, con il maestro del settimo Hokage che non ha mai brillato in questo sequel. Bandai, però, non l'ha mai dimenticato e sono state pubblicate le immagine di una nuova figure che ritrae Kakashi senza maschera !

La motivazione della benda sul volto del figlio di Zanna Bianca della Foglia non è mai stata svelata ufficialmente, ma pare che sia una persona di bellissimo aspetto, almeno così racconta chi l'ha visto, quindi non si copre per nascondere qualche cicatrice o sfregio. L'unica apparizione ufficiale del ninja a viso scoperto risale ad un databook presente nella mostra su Naruto a Tokyo nel 2015, dove Kishimoto lo ritrae come un uomo molto affascinante, con un piccolo neo a lato della bocca.

Proprio a questa illustrazione Bandai Namco si è ispirata per la realizzazione della nuova figure su Kakashi alta 25 cm. Attualmente è disponibile solo negli store giapponesi. Come dicevamo il maestro del team 7 non ha avuto un grande ruolo nel sequel di Naruto finora, chissà se riuscirà a ritagliarsi uno spazio nel nuovo arco post time skip.

E a voi piace questa figure? La comprereste? Fatecelo sapere con un commento. Se state seguendo Boruto non perdetevi i 10 sconvolgimenti che hanno scatenato l'ira dei fan!