Naruto: Kakashi e Obito adulti fanno coppia in combattimento con una fanart

In Naruto sono in tanti a morire giovani, principalmente coloro che hanno dovuto partecipare alla seconda e alla terza guerra ninja. I guerrieri più anziani portano ancora sulle spalle il peso di coloro che hanno perso in quei frangenti, con alcuni che erano poco più che bambini o ragazzini.

Per tanto tempo si è creduto che Obito Uchiha fosse uno di questi ninja caduti durante la terza guerra ninja. Naruto dedicò alcuni capitoli proprio a questo frangente, con la vita dei ragazzi sul campo di battaglia. Da allora Kakashi ha conservato nel cuore il ricordo dell'amico, prima di scoprire che era riuscito a sopravvivere e che era uno dei cattivi principali.

Ma come sarebbe andata se Obito non avesse incontrato la fine apparente durante quella guerra? Sicuramente il terzetto formato da Kakashi, Obito e Rin sarebbe cresciuto insieme e sarebbero diventati adulti, magari con un proprio team da guidare in quanto chunin o jonin. Soprattutto Kakashi e Obito avrebbero potuto inventare molte combinazioni di combattimento contro i ninja nemici, e un fan ha deciso di mostrarci proprio una possibile versione d'attacco combinato.

Con una pagina e poche vignette, Kakashi e Obito sferrano un attacco usando il Raikiri e la smaterializzazione dello Sharingan di Obito. Ce li vedreste a combattere insieme? I fan hanno anche reinterpretato lo scontro tra Kakashi e Obito, mentre ricordiamo con nostalgia il debutto di Naruto in Italia datato oltre quattordici anni fa.