Naruto: Kakashi e Obito insieme in una favolosa statuetta da 500€

Nella fase finale di Naruto: Shippuden tanti nodi vennero al pettine. Col finire della saga sul ninja di Masashi Kishimoto, Kakashi Hatake fu costretto a scoprire la vera identità di Tobi. Dietro la maschera si nascondeva il suo amico d'infanzia creduto morto, Obito Uchiha. Lo scontro tra Kakashi e Obito è stato amatissimo dai fan.

Da lì poi scaturì il percorso che portò alla redenzione di Obito, col ninja che si rivide in Naruto Uzumaki. Abbandonando se stesso, si lasciò morire per difendere la nuova generazione ma non prima di combattere insieme a loro contro Kaguya Otsutsuki. Con la piena potenza dello Sharingan, arriva una statuetta dedicata ai due amici d'infanzia che si sono ritrovati sul campo di battaglia.

Nell'immagine in basso vediamo Kakashi a sinistra e Obito a destra, mentre alle loro spalle giganteggia il Susanoo. In basso, sul piedistallo, spicca il simbolo del Mangekyo Sharingan in possesso del duo, mentre la creatura evocata sta per lanciare un Raikiri nero. Creata da Por Cartoon World Studio, la statuetta con Kakashi e Obito costa 505€ ed è già disponibile per il pre-order, con una consegna prevista per l'ultimo trimestre del 2021.

La statuetta è alta 66 centimetri, larga 60 e profonda altrettanto. Un'altra statuetta di Naruto in arrivo nel 2021 è dedicata al protagonista in versione eremita.