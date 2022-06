Naruto: Kakashi prende vita in questo fedele cosplay di Jörg Roth

Tra i personaggi a cui i fan di Naruto sono più legati spicca sicuramente Kakashi Hatake, il sesto Hokage del Villaggio della Foglia nonché abilissimo stratega. Proprio lui, infatti, viene omaggiato spesso dagli appassionati con diverse manifestazioni di creatività, alcune anche piuttosto originali.

Il franchise di Masashi Kihimoto non si è mai interrotto del tutto dal momento che l'opera prosegue di fatto sia nel suo sequel diretto, Boruto: Naruto Next Generations, che sul fronte del merchandising come dimostra questa recente collaborazione con Realme per uno smartphone a tema.

Inoltre, quotidianamente la saga si arricchisce di iniziative originali da parte della community, in particolar modo di interpretazioni personali. L'artista conosciuto come Jörg Roth, infatti, ha voluto omaggiare l'opera con un cosplay particolare, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, dedicato per l'appunto al Sesto Hokage, Kakashi. Il suo lavoro è stato molto apprezzato in rete, merito di un'incredibile attenzione ai dettagli e di una fedele somiglianza con il noto personaggio.

