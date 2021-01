Naruto: Kakashi si prende una pausa grazie all'interpretazione di Vini Cosplay

Tra i numerosi ninja che popolano il manga di Naruto uno dei più amati è Kakashi Hatake. Ecco come un fan ha voluto rappresentarlo grazie al proprio cosplay.

L'uomo è uno dei più forti shinobi del Villaggio della Foglia nonché maestro di Naruto e di tutto il Team 7. La caratteristica che lo contraddistingue è il volto quasi completamente coperto, l'occhio che di norma tiene nascosto infatti viene rivelato in battaglia per poter utilizzare l'Arte Oculare dello Sharingan, cosa che gli è valso in soprannome di Ninja Copiatore.

Grazie alle sue abilità Kakashi è perfino riuscito a diventare il Sesto Hokage, tuttavia non sono rari i momenti di svago che lo coinvolgono in cui lo notiamo immerso nella lettura di uno dei romanzi di Jiraya.

Proprio in questo modo il fan della serie Vini Cosplay ha voluto interpretare il potente ninja che possiamo quindi osservare seduto con in mano l'inseparabile libro. Esattamente come nella serie sono ben visibili i folti capelli bianchi mentre gli abiti da egli indossati corrispondono alla classica divisa dei ninja Jonin di Konoha.

Ricordo che anche il precedente Quinto Hokage, ovvero Tsunade, è stato protagonista di un cosplay che Hana Bunny ha dedicato al manga Naruto. Infine riporto una news nella quale è presente il curioso video di presentazione di un calciatore nei panni di Naruto.

Cosa ne pensate di questo cosplay? Scrivetecelo nei commenti.