Naruto: Kakashi sbarca su TikTok e diventa virale con un impressionante video fan made

La serie di Naruto si sarà anche conclusa da anni, ma l'opera di Masashi Kishimoto resta sicuramente una delle più apprezzate e omaggiate della storia dell'intrattenimento giapponese. Il successo sembra aver persino raggiunto TikTok, dove il Ninja Copiatore è recentemente diventato virale grazie al video dell'animatore Sergio García.

Nella clip creata da @BrknSergio e visibile in calce alla news, il leader del Team 7 prende letteralmente vita scambiando il suo corpo con quello del cosplayer americano d00mdcosplay. Il video ha raggiunto quasi 70.000 riproduzioni su TikTok e oltre 180.000 su Instagram, un risultato decisamente impressionante.

Kakashi Hatake è da sempre uno dei personaggi più amati dai fan, protagonista di alcune delle battaglie più incredibile della serie. Proprio il mese scorso, un altro utente aveva mostrato il suo apprezzamento realizzando un'incredibile animazione fan made dello scontro tra Kakashi e Obito, pubblicata dopo ben 26 ore di lavoro e visibile sulle nostre pagine.

E voi cosa ne pensate del video? Vi piace? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan dell'opera di Kishimoto poi, non potete davvero perdervi la nostra classifica dei migliori dieci ninja della serie di Naruto, in cui abbiamo ovviamente inserito anche il protagonista di questo video.