Naruto: Kakashi scatena l'iconico Mille Falchi in una fantastica statuetta da collezione

Kakashi Hatake è uno dei personaggi centrali di Naruto per il suo ruolo di mentore del team 7, composto dal protagonista, Sakura e Sasuke, per aver ricoperto la posizione di Hokage in un periodo molto complicato per Konoha, e per aver sfoggiato alcune delle tecniche più spettacolari della serie, come il Mille Falchi mostrato in una nuova statua.

Abile ninja sin da bambino, e considerato un prodigio dal suo maestro, Minato Namikaze, padre di Naruto che sarebbe diventato Quarto Hokage, Kakashi entrò quando era ancora molto giovane nei ranghi della squadra Anbu, e grazie al dono dello Sharingan da parte del suo compianto amico Obito, venne conosciuto con diversi soprannomi legati all’Arte Oculare distintiva del clan Uchiha.

Nel corso della sua carriera, Kakashi ideò anche la tecnica Mille Falchi, una concentrazione di chakra che prende la forma di fulmini nella mano, che poi insegnò a Sasuke, di cui inizialmente divenne quasi uno degli attacchi più distintivi, basti pensare al confronto finale con Naruto prima del salto temporale. Gli artisti di ZH Studio hanno deciso di ricordare Kakashi Hatake proprio mentre scatena il Mille Falchi dalla sua mano destra in una nuova statua da collezione, di cui trovate delle immagini in fondo alla pagina.

Alta circa 25 centimetri, la statuetta appare piuttosto semplice nella costruzione, ma anche molto dettagliata nella resa, sia del design di Kakashi, perfetto e fedele all’originale, sia negli effetti folgoranti del Mille Falchi. In arrivo sul mercato tra il secondo e il terzo trimestre del 2024, la figure di Kakashi è già prenotabile, al prezzo di 190 euro.

