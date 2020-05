Naruto: Kakashi sfodera un potentissimo 'Mille Falchi' in una figure da oltre 350 euro

L'Odissea di Naruto non è stata caratterizzata unicamente dalle avventure del suo protagonista, in quanto l'autore Masashi Kishimoto è stato particolarmente abile nel tessere alcune interessanti sottotrame inerenti ai personaggi principali. Tra di essi, sicuramente, spicca Kakashi Hatake, il futuro Sesto Hokage.

Il Ninja Copiatore, uno dei tanti soprannomi a lui attribuiti, è stato spesso al centro di numerosi eventi, alcuni dei quali che lo hanno fortemente avvicinato alla morte. Con il tempo, Kakashi ha imparato a farsi apprezzare dal pubblico, merito soprattutto delle potenzialità dello sharingan donatogli in fin di vita da Obito. Le sue doti combattive e strategiche, unite ai poteri iconici del Clan Uchiha, lo hanno reso un vero e proprio genio della guerra, talento che gli è valso persino il posto di Hokage durante l'ultima Grande Guerra Ninja. Ad oggi, il personaggio non è solo uno dei più popolari del franchise, ma anche uno dei beniamini di Kohei Horikoshi, papà di My Hero Academia.

A tal proposito, recentemente, DT Studio ha voluto omaggiare Kakashi in un modellino in scala a dir poco straordinario, lo stesso che potete ammirare nella galleria di immagini allegata in calce alla notizia. La figure in questione, alta circa 47 cm, è proposto al pubblico alla notevole cifra di 347 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. Il prezzo, ad ogni modo, è giustificato da un'attenzione ai dettagli pazzesca. Attualmente, la statuetta è preordinabile sul sito ufficiale fino a esaurimento scorte, con la spedizione prevista nel mese di settembre.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa straordinaria figure, vi piace? Diteci la vostra, come sempre, con un commento qua sotto.