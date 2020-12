Naruto: Kakashi contro Zabuza e Haku in una spettacolare serie di cosplay

Dopo un primo arco narrativo molto breve, servito per introdurre Naruto Uzumaki e i suoi futuri compagni di squadra, i giovani genin furono lanciati in una missione parecchio pericolosa. Fuori dal Paese del Fuoco, in missione verso il Paese delle Onde, si ritrovarono a combattere contro un ninja ricercato di alto livello: Zabuza Momochi.

Il primo combattimento con Zabuza finì con una sorta di pareggio, ma la vera battaglia per Naruto e compagni ancora doveva arrivare. Nel luogo principale della loro missione si consumò infatti uno degli atti più importanti del manga di Naruto. Quello scontro tra le due parti in gioco culminò nella morte di Zabuza e Haku.

Un gruppo di cosplayer ha deciso di interpretare quella scena con una serie di cosplay. Streexx, DimaHavoc e Greed Owl sono i protagonisti del cosplay a tema Naruto dove Kakashi affronta Zabuza e Haku nella fase finale del combattimento sul grande ponte. Grazie all'aiuto della fotografia di Nitelpaz, lo scontro tra ghiaccio e nebbia sembra reale, tra il Chidori di Kakashi e i tanti effetti inseriti.

Anche Gatzcosplay presentò la sua versione di Zabuza e Haku, mentre il luogo di quello scontro è ispirato al ponte di Naruto, davvero esistente in Giappone.