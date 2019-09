Naruto, Keanu Reeves diventa Itachi Uchiha grazie a un fan!

Si sta instaurando dietro l'immagine di Keanu Reeves un culto di massa, soprattutto dopo l'entrata dell'attore in Cyberpunk 2077, l'ultimo tripla A di CD Project Red. Ma non solo il mondo videoludico dimostra il proprio apprezzamento per l'alter ego di John Wick, ma persino quello di Naruto Shippuden.

C'è qualcosa, tra i fan dell'opera di Masashi Kishimoto, che non riesce a smettere di accostare Keanu Reeves a Itachi Uchiha. Potremmo dire semplicemente, come afferma un fan, che sono due persone fraintese ma fondamentalmente buone, un ex assassino e lo sterminatore di un clan, nel duro compito a loro affidato nei due titoli di punta che li caratterizzano.

Quell'aura mistica che emanano li mette insieme, e in quell'alone i fan trovano una perfetta combinazione. In una delle ultime foto dell'attore, ripreso mentre imita alcuni gesti provenienti proprio dall'iconico immaginario di Naruto, infatti, Reeves è stato trasposto grazie a un fan nella versione reale di Itachi Uchiha. L'abbigliamento e il copri-fronte scheggiato rendono immediatamente distinguibile il personaggio, ma fornisce anche un'interessante visione. L'immagine in questione, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, è stata soggetta a commenti di pura ilarità da parte della community, soprattutto per via dell'incredibile successo che l'attore riscuote di giorno in giorno nella parentesi nerd degli appassionati.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa simpatica trasposizione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!