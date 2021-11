Naruto: un Killer Bee pronto a rappare in questo cosplay con Samehada

Naruto è uscito fuori dal suo villaggio incontrando tante persone. Ninja, civili, alleati e avversari: nel corso della storia, Masashi Kishimoto ha creato un cast d'eccezione e ancora oggi ricordato. Molti dei personaggi più importanti avevano caratteristiche uniche e una personalità che spiccava.

Una delle Forze Portanti più potenti è apparso a metà storia, diventando una sorta di maestro per Naruto. Spregiudicato, canterino e capace di uccidere chiunque, Killer Bee con il suo Ottacoda ha messo in crisi molti nemici, a partire da Sasuke che lo accompagnò nella prima apparizione nel manga e nell'anime.

L'uomo appassionato di rap è diventato una presenza costante in Naruto nell'ultima fase, accompagnando Naruto per grandi parti della quarta guerra ninja, affiancandolo negli scontri clou. Ora Caged Nerd gli dedica una foto con una carica rap. Il cosplay di Killer Bee con Samehada rispecchia il personaggio, che indossa parte della divisa bianca e nera del Villaggio della Nuvola ed è pronto a combattere sfruttando l'ex spada di Kisame. Non ha ancora sfoderato il toro a otto code, ma sarebbe in grado di reggere anche in questa condizione.

