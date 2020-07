Naruto: il Kirin di Sasuke contro Itachi si manifesta in una fan-art mozzafiato

Lo scontro tra Itachi e Sasuke è stato uno degli avvenimenti più attesi del capolavoro di Masashi Kishimoto, Naruto. Una battaglia all'insegna dell'epicità, nonché il punto di svolta per l'iconico rivale del protagonista che lo condusse a intraprendere una serie di azioni scellerate.

Ancora oggi, il combattimento tra i due fratelli Uchiha continua a far parlare di sé grazie a straordinari dettagli scovati di tanto in tanto, come un breve frame tratto dall'adattamento animato che rivela l'istinto omicida di Itachi. Ad ogni modo, il fratello minore del membro dell'Akatsuki si era preparato a dovere prima di intraprendere una battaglia di tale portata, anche a costo di assorbire il pericoloso Orochimaru.

Durante lo scontro, infatti, Sasuke tirò fuori il proprio asso nella manica, il Kirin, una delle tecniche più forti dell'Arte del Fulmine. Un attacco micidiale in grado di scagliare contro l'avversario un concentrato di fulmini con una potenza inaudita, talmente enorme da spezzare una montagna e mettere fuori uso il Susanoo di Itachi. In onore di questo epico momento, un fan, un certo otumami, ha voluto dedicare una straordinaria illustrazione -perfetta come wallpaper- al clamoroso lancio del Kirin.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione grafica, vi piace? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento nel riquadro riservato qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questo easter egg presente nella battaglia tra Gai e Madara.