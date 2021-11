Naruto: un Kisame da 500€ in questa statuetta pazzesca con lo squalo dell'Akatsuki

I membri dell'Akatsuki hanno svariate doti in loro possesso, rendendo ognuno di loro temibile. Ovviamente la potenza varia da membro a membro, con alcuni nettamente più forti degli altri. Nella top dell'Akatsuki c'è sicuramente Kisame Hoshigaki, uno dei ninja più temibili di tutto il mondo di Naruto.

La sua forza gli ha permesso di catturare varie Forze Portanti insieme al collega Itachi Uchiha e di affrontarne qualcuno anche in solitaria. Proprio durante uno di questi ultimi eventi, Kisame Hoshigaki ha svelato tutta la sua forza, basandosi sul potere della spada Samehada. E così il ninja fuggitivo di Naruto mostra il suo vero aspetto e tutta la sua sconfinata forza. Ma non è soltanto nell'anime che Kisame si mostra com'è davvero.

BurningWingStudio ha creato una statuetta di Kisame Hoshigaki dal costo di 430€ escluse spese di spedizione e tasse, che porterebbero il tutto a un totale vicino ai 500 euro. In scala 1 a 7 e alta 47,5 centimetri, sarà disponibile nel terzo trimestre del 2022, anche se il preorder è già disponibile. La statuetta su questo personaggio di Naruto è visibile in basso e, come si può notare, presenta Kisame Hoshigaki in entrambe le sue forme. Sulla cima di un'onda d'acqua, c'è il Kisame classico che si è tolto l'uniforme dell'Akatsuki e sfodera la Samehada, mentre alle sue spalle c'è Kisame versione squalo dopo la fusione.

Un bel modo per celebrare uno dei personaggi più forti del mondo di Naruto.