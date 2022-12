Masashi Kishimoto ridisegna l'iconica cover di Weekly Shonen Jump del 1999 con Naruto

Shueisha sta festeggiando il ventesimo anniversario dell'anime di Naruto in grande stile, organizzando eventi e lanciando progetti speciali, ultimo dei quali una reinterpretazione in chiave moderna della prima, storica copertina di Weekly Shonen Jump su cui apparì il protagonista dell'opera di Masashi Kishimoto.

Al Jump Festa 2023 sono arrivate succose novità sull'anime di Boruto, ma non solo. Nel corso dell'illustre manifestazione di casa Shueisha è stato anche lanciato il sondaggio globale Narutop99, che eleggerà il personaggio più amato dal fandom e porterà alla creazione di un manga breve sul protagonista vincitore.

I progetti rivelati in contemporanea al Jump Festa '23 non terminano qui, d'altronde il manga di Naruto è stato uno dei Big 3 di Shueisha e per anni ha fatto vendere milioni di copie alla casa editrice giapponese. Per commemorare la sua creatura, l'autore Masashi Kishimoto ha ridisegnato la copertina del numero 43 del 1999 di Weekly Shonen Jump, la prima cover del magazine su cui apparì Naruto.

Questa reinterpretazione in chiave moderna di quella storica, leggendaria cover apparirà sulla copertina del prossimo numero della rivista Saikyo Jump, in uscita in Giappone il 4 gennaio 2023. Dall'artwork, che trovate in anteprima in calce all'articolo, notiamo il tratto più maturo del sensei e un Naruto non più bambino, con gli occhialini iconici del primo capitolo sostituiti dal coprifronte del Villaggio della Foglia.