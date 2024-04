Naruto: Kishimoto è rimasto stupito dalla popolarità di alcuni personaggi 'secondari'

Molti personaggi di Naruto, al di là del protagonista, hanno catalizzato negli anni l'attenzione dei lettori, entrando nell'immaginario collettivo globale. Ma la popolarità a cui sono andati incontro shinobi “secondari” come Rock Lee e Sakura, ha sorpreso lo stesso Kishimoto, dal momento che il mangaka non si aspettava una ricezione così intensa verso questi ninja.

Nel corso di un'intervista rilasciata nel 2016 alla sezione statunitense di Shōnen Jump, nel corso della quale il fumettista ha toccato diversi punti, dalla difficoltà nel far coincidere la vita professionale con quella famigliare, fino alla rivelazione di alcune curiosità relative ai singoli personaggi dell'opera, il mangaka si è poi soffermato sui processi ricettivi dei lettori d'oltreoceano, affermando di essere rimasto positivamente stupito dalla passione mostrata dai fan (in questo caso americani, ma potremmo estendere il discorso al resto del pubblico occidentale) nei confronti di personaggi “deboli” come i rispettivi allievi di Gai e Tsunade.

“Rock Lee e Sakura sono popolari negli Stati Uniti, no?” chiede qui il mangaka agli editori americani della rivista. “Beh, c'è da dire che il primo possiede solamente il taijutsu, mentre la seconda denota delle abilità certamente inferiori rispetto a quelle di molti dei suoi omologhi. Perciò, essendo entrambi degli underdog, suppongo che per i lettori sia facile empatizzare con loro, proprio perché, alla fine dei conti, rappresentano l'immagine delle debolezze umane”. Per quanto le parole di Kishimoto lascino qui trapelare una certa curiosità, a chi guarda dall'esterno i fenomeni ricettivi con cui sono stati accolti i due personaggi (nel bene e nel male) non dovrebbero apparire così sorprendenti: soprattutto se si considerano i ruoli esercitati dai rispettivi personaggi, e in particolare la valenza simbolica che sono arrivati ad incarnare nel corso del manga.

Del resto Rock Lee, in piena continuità con il suo maestro, rappresenta il manifesto di quello spirito della giovanizza che è da considerare come il principio filosofico dei ninja di Naruto: e in quanto tale incarna in sé tutti i codici (il duro lavoro, la necessità di superare le proprie debolezze attraverso l'impegno, il rispetto per gli altri e così via) con cui il mangaka ha costruito il sistema valoriale del protagonista, e per estensione del resto degli shinobi di Konoha. Da questo punto di vista, poi, è proprio il confronto durante l'esame chunin tra il ninja della Foglia e Gaara a dipanarsi, agli occhi di Kishimoto, come un'opposizione di sfere morali ed etiche antinomiche, al punto che è in questa stessa battaglia che il mangaka canalizza gli schemi di pensiero, gli ideali e gli obiettivi che contraddistinguono i loro rispettivi percorsi di shinobi: con il trionfo, almeno “metaforico”, del sistema valoriale “edificante e virtuoso” di Rock Lee su quello vile e meschino del jinchuriki. Segnando così il principio dell'evoluzione a cui andrà poi incontro il futuro Kazekage.

Per quanto riguarda Sakura, il discorso appare perlopiù diverso, ma non meno centrale. D'altronde ciò che ci ha spinto ad inserire l'allieva di Tsunade nella lista dei tre personaggi di Naruto di cui Kishimoto ha ingiustamente sprecato il potenziale, è proprio il percorso sinusoidale a cui è stata destinata la kunoichi, capace di sollevarsi a vette eccelse (pensiamo al confronto con Sasori) e di bruciare in un istante tutte le aspettative che i lettori nutrivano progressivamente sulla compagna di Naruto, a causa dell'adozione di atteggiamenti risibili e decisamente opinabili. Un andamento, questo di cui è stata oggetto la kunoichi, indubbiamente frastagliato, che ha portato molti appassionati a riversare sul personaggio emozioni e attese dalla natura contrastante.

Sand land. Ultimate edition è uno dei più venduti oggi su