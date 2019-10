Naruto: Kishimoto svela dei dettagli romantici su Sai e Ino

La fase finale di Naruto, oltre che di combattimenti, è stata ricca di coppe che hanno iniziato a congiungersi, trovando la loro evoluzione grazie al film Naruto the Last e alle varie light novel che vengono continuamente pubblicate. In una delle ultime, Masashi Kishimoto rivela alcuni dettagli su Sai e Ino, riguardanti il loro matrimonio.

Durante il matrimonio, lo scambio dei voti è stata una delle parti fondamentali. Ciò ha causato diverse reazioni emotive tra alcuni dei partecipanti alla cerimonia, in particolare Choji Akimichi e Shikamaru Nara. Avendo condiviso tantissime missioni ed avventure con Ino, i ragazzi del Team 10 sono naturalmente i più contenti del matrimonio, ma anche quelli con la reazione più spiccata.

Choji inizia a piangere infatti rumorosamente durante la recitazione dei voti da parte di Ino, mentre Shikamaru piange silenziosamente, desiderando che Asuma fosse ancora vivo per potersi godere quel momento.

Questo è il secondo matrimonio tra le coppie dei personaggi di Naruto ad essere menzionato, seguendo quello proprio di Naruto e Hinata, il cui rapporto iniziò durante gli eventi di Naruto the Last. Le light novel di Naruto Retsuden potrebbero tuttavia nascondere ancora tante sorprese con altri sequel. Tuttavia non mancano dettagli romantici di altre coppie, come quella Sasuke-Sakura,