Naruto: Konan angelo di carta in questo cosplay magistrale ed elegante

L'Akatsuki è una delle organizzazioni criminali più temute e intriganti nell'universo di Naruto. Fondata da Yahiko, Nagato e Konan, l'Akatsuki inizialmente aveva l'obiettivo di portare la pace al loro villaggio natale, Amegakure, devastato dalla guerra.

Tuttavia, con il tempo, l'organizzazione è stata corrotta da ambizioni oscure e ha cominciato a cercare i nove Bijuu, i cercoteri enormi con una dose di chakra infinita, per dominare il mondo. Sono così entrati nuovi elementi, ninja ricercati da ogni paese approvati personalmente da Pain. Ogni membro dell'Akatsuki però ha un proprio obiettivo, che può divergere da quello degli altri e da quello del gruppo in sé. L'Akatsuki è composta da dieci membri, ognuno dei quali ha un carattere e un set di abilità unici, ma i più importanti rimangono i fondatori, che hanno un loro piano da portare avanti.

Come detto, tra i fondatori c'è Konan, una kunoichi abile con la capacità di trasformarsi in carta, conferendole grande versatilità e una vasta gamma di attacchi. La storia di Konan si lega a doppio filo con quella di Pain ed è toccante poiché è rimasta fedele agli ideali di Yahiko nonostante la corruzione del gruppo.

Grazie alla cosplayer Pretty Garden Inside You, possiamo vedere un cosplay di Konan divina ed elegante, con le sue ali dispiegate che fanno capire come mai viene chiamata "angelo". In più di uno scatto sotto la luna piena, Konan danza con le use ali spiegate e il mantello nero con le nuvole rosso che contrasta il colore bianco della carta. Anche le altre foto raccontano un personaggio davvero affascinante. Ecco invece l'Akatsuki in un cosplay di gruppo.