Naruto: Konan, l'angelo origami dell'Akatsuki, torna in un fedele cosplay

Nel mondo di Naruto i ninja traditori che formano l'Akatsuki sono caratterizzati da marcati tratti distintivi. Ciascuno ha le proprie peculiarità, e origini tormentate, motivo per cui si sono uniti all'organizzazione col fine di perseguire la pace. Tra questi spicca Konan del villaggio della pioggia, omaggiata in uno splendido cosplay.

Apparsa per la prima volta nel capitolo 363 del manga, trasposto nell’episodio 125 di Naruto: Shippuden, Konan è stata per molto tempo l’unica donna all’interno dell’organizzazione Akatsuki. Come gli altri membri dell’organizzazione agisce per la pace, e la sua esistenza è stata terribilmente segnata dalla guerra del Villaggio della Pioggia, che la lasciò senza genitori.

Fu accudita da Jiraiya, il leggendario Sannin della Foglia, e nel corso degli anni perfezionerà le sue tecniche grazie alla passione per gli origami, arrivando ad un livello e abilità tali da diventare una delle migliori kunoichi dell’intero universo ideato da Masashi Kishimoto. Per onorare una ninja così abile e con una storia così triste ma avvincente, l’appassionata desertrose ha deciso di vestire i suoi panni, realizzando il cosplay che potete vedere nel post riportato in calce.

Riprendendo il taglio e il colore dei capelli, con tanto di rosa azzurra, e gli occhi di un arancione delicato, la fan è riuscita a riproporre alla perfezione il design di Konan, senza far mancare il piercing sul mento e l’ormai iconica tunica nero e rossa dell’Akatsuki.

Ricordiamo che una recente legge potrebbe vietare per sempre i cosplay in Cina, e vi lasciamo scoprire qual è il personaggio che incarna meglio i valori della serie Naruto. Prima di salutarci, fateci sapere cosa ne pensate di questa interpretazione di Konan nei commenti.